واشنطن تحث أوكرانيا على خفض سن القتال إلى 18 عاماً

وكالات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن على أوكرانيا التفكير في خفض سن الخدمة العسكرية إلى 18 عاماً، من أجل تعزيز صفوف الجيش.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين بواشنطن، وأوردتها وكالة "رويترز"، أن أوكرانيا "لا تحشد أو تدرب ما يكفي من الجنود الجدد ليحلوا محل أولئك الذين فقدتهم في ساحة المعركة"، معتبراً أن الحاجة الآن هي لمزيد من القوات.

وتابع قائلاً: "الروس يحرزون في الواقع تقدماً ثابتاً في شرق أوكرانيا، وهم يدفعون القوات الأوكرانية للخلف في كورسك"، معتبراً أن "التعبئة والمزيد من القوات يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في هذا الوقت".

وتشير العديد من التقارير في ساحة المعركة إلى أن القوات الروسية تحقق مكاسب في أوكرانيا بأسرع معدل منذ الأيام الأولى للغزو عام 2022، حيث استولت على مساحة تقدر بنصف مساحة لندن خلال الشهر الماضي، وفق "رويترز".

وفي أبريل، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون لخفض سن الخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عاماً، وذلك لرفع عدد المدنيين الذين يمكن للجيش تعبئتهم للقتال في ظل الأحكام العرفية، والتي كانت سارية منذ بدء الحرب في فبراير 2022.