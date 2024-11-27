هيئة الرعاية الصحية تكرم الزميلة أمل علام للتوعية بجهود الدولة في القطاع الصحي

كتبت أمل علام

كرم الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، الزميلة أمل علام مسئولة الشئون الصحية بـجريدة "اليوم السابع" خلال المؤتمر الخامس للهيئة، والذى اختتم أعماله مساء أمس بالعاصمة الإدارية، وذلك تقديرًا لجهودها في توعية المواطنين بجهود الدولة في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور كل من الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.



خلال تكريم الاعلاميين والصحفيين

وأكد الدكتور أحمد السبكى، إن التكريم يعكس مدى التواصل الفعال وتداول ونقل المعلومات من هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم تكريم المتميزين بالعمل في مشروع التأمين الصحى الشامل خلال المؤتمر، وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وكذلك تشجيع العاملين بالهيئة على الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي الذي يضمن تحسين الأداء والارتقاء المستمر في العمل وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".