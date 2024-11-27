نيويورك تايمز: بايدن يأمل فى تحويل وقف إطلاق النار بلبنان إلى اتفاق أوسع نطاقا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى جو بايدن حصل أخيرا على اتفاق للسلام فى حديقته الوردية، لم يكن هو نفس الاتفاق الذى سعى للتوصل إليه على مدار أغلب العام الماضى. ورغم ذلك، كان إنجازا، ولحظة حلوة من التصديق بعد انتخابات مريرة.

والسؤال هو ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذى أعلنه ترامب أمس الثلاثاء، سيكون بمثابة خاتمة لجهوده الدبلوماسية فى الشرق الأوسط أو حجر الأساس لمزيد من الاتفاقيات الأكثر شمولا، التي يمكن أن تنهى الحرب المدمرة فى غزة، وربما تمهد أيضا لتحول إقليمى أوسع.

وتقول نيويورك تايمز إنه لو صمد، فإن اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان نفسه يمكن أن يحدث فارقا مهما. فقد تم تصميمه لاستعادة الاستقرار على الحدود بين إسرائيل ولبنان، والسماح لمئات الآلاف من المدنيين النازحين على كلا الجانبين بالعودة إلى منازلهم مع تقديم منطقة عازلة لضمان الأمن الإسرائيلى ويقم فرصة للحكومة اللبنانية لإعادة فرض سيطرتها على أراضيها من حزب الله الذى تم إضعافه.

لكن مع خروج بايدن من المكتب البيضاوى إلى الحديقة الوردية فى يوم مشمس فى نوفمبر فى شتاء رئاسته ليعلن عن الاتفاق، كان لدى بايدن بشكل واضح طموحات أكبر فى ذهنه. حيث قال إن الاتفاق يذكرنا أن السلام ممكنا، وأضاف أقول هذا مجددا: السلام ممكنا، وطالما أن الأمر كذلك، فلن أتوقف للحظة واحدة عن العمل لتحقيقه.

ومع تبقى 55 يوما له فقط فى البيت الأبيض، فإن بايدن يصارع ساعة التاريخ. وربما يود أن يتم تذكره باعتباره الرئيس الذى وضع الشرق الأوسط على الطريق نحو تسوية دائمة لعداوات قديمة بدلا من أن يكون رئيس سلم الفوضى لخلفه.

ومع وجود اتفاق لبنان، قال بايدن إنه سيجدد جهوده من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة، ويعمل مع مصر وقطر وترميا، ودعا إسرائيل وحماس إلى استغلال الفرصة.