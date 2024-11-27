اليوم السابع
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الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:57 م
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مسؤل الدفاع المدنى اللبنانى: نطوى صفحة قاسية حملت معها الكثير من الدمار

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:20 م
مسؤل الدفاع المدنى اللبنانى: نطوى صفحة قاسية حملت معها الكثير من الدمار ريمون خطار
إيمان حنا

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قال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، إننا نطوي اليوم صفحة قاسية حملت معها الكثير من الدمار والخسائر البشرية والمادية.

وأعرب عن تعازيه لذوي الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن، وكتبوا ببطولاتهم أعظم معاني التضحية والإخلاص، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني النبيل.

وثمن الجهود المبذولة من قبل عناصر الدفاع المدني طوال الفترة الماضية ؛ قائلًا أيها الأبطال لقد أثبتم خلال هذه الحرب المدمرة، كما في كل الأزمات، أنكم أهل للثقة والمسؤولية، وأنكم الركيزة الصلبة التي يعتمد عليها الوطن في أحلك الظروف. إن جهودكم الجبارة في إنقاذ الأرواح، وإطفاء الحرائق، وإغاثة المتضررين، والعمل دون كلل أو ملل في ظل ظروف شديدة القسوة، ستظل محفورة في ذاكرة هذا الوطن وأبنائه.

وأضاف، "إنه مع انتهاء الحرب، أمامنا جميعا مسؤولية كبيرة لنكون الى جانب المواطنين ونساهم في إعادة الطمأنينة الى نفوسهم".







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