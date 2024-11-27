مرشحو ترامب لوزارتي الدفاع والزراعة ومندوب أمريكا بالأمم المتحدة تعرضوا لتهديدات

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر قوله إن المرشح لوزارة الدفاع في الإدارة الأمريكية المقبلة بيت هيغسيث كان من بين من تعرضوا لتهديد بقنبلة.

وأضافت أن مرشحو ترمب لوزارة الزراعة ومنصب مندوب أمريكا في الأمم المتحدة بين من تعرضوا لتهديدات