الرئيسية أخبار عالمية مرشحو ترامب لوزارتي الدفاع والزراعة ومندوب أمريكا بالأمم المتحدة تعرضوا لتهديدات الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 10:46 م دونالد ترامب وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر قوله إن المرشح لوزارة الدفاع في الإدارة الأمريكية المقبلة بيت هيغسيث كان من بين من تعرضوا لتهديد بقنبلة. وأضافت أن مرشحو ترمب لوزارة الزراعة ومنصب مندوب أمريكا في الأمم المتحدة بين من تعرضوا لتهديدات أمريكا دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية إدارة ترامب مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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