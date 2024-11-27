مدير تعليم الجيزة يحيل مسؤولا للشؤون القانونية لسوء معاملته أولياء الأمور

كتبت – مرام محمد

تفقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة-مدير المديرية، يرافقه محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، دواوين إدارات (جنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم) التعليمية، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات التعليمية بأعلى جودة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة.

وأوصى وكيل الوزارة، خلال مروره على دواوين الإدارات، بضرورة الحفاظ على نظافة الدواوين وانضباط العاملين بها، مؤكدًا أن شعار الدولة هو "خدمة المواطن أولًا".

وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الأداء الوظيفي وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للجمهور.

وخلال الجولة، التقى وكيل الوزارة، عددًا من أولياء الأمور واستمع إلى شكاواهم، مشددًا على ضرورة معاملة الجمهور بكل احترام وسرعة حل مشاكلهم وإنجاز الأعمال المكلفة بها الإدارات التعليمية دون تأخير.

وفى استجابة فورية للشكاوى الواردة من أولياء الأمور حول تعطل العمل وسوء المعاملة من قبل أحد رؤساء الأقسام، وجه وكيل الوزارة بتحويل المسؤول إلى الشئون القانونية بالمديرية، بسبب غيابه المستمر وسلوكه غير المهني في التعامل مع الجمهور.

وتفقد وكيل الوزارة المطابع التابعة لدواوين الإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة الاستعدادات للطباعة المتعلقة بالفصل الدراسي الأول.



وأوصى بضرورة إزالة أي معوقات تعطل عملية الطباعة، لضمان توفير الكتب المدرسية في الوقت المحدد.

وفي إطار اهتمامه بمتابعة الأداء الإداري والفني، راجع وكيل الوزارة خطة أحد الموجهين الماليين بالإدارة التعليمية، ووجد أنه لم يلتزم بحضوره وتنفيذ مهامه.



وعلى الفور، وجه مدير عام الإدارة بإعداد مذكرة تفصيلية، مرفق بها الإفادات الدالة على تغيبه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تحسين الخدمات الحكومية وتطوير العملية التعليمية، مشددًا على أن "خدمة المواطن أولوية قصوى" وأن أي تقصير في أداء العمل لن يُقبل تحت أي ظرف.



مدير تعليم الجيزة يتفقد دواوين الإدارات التعليمية



مدير تعليم الجيزة يلتقي عددًا من أولياء الأمور خلال الجولة



مدير تعليم الجيزة يتفقد سير العمل بالإدارات التعليمية



مدير تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية