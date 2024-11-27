محافظ القاهرة: نقدم الدعم الكامل لمبادرات تطوير الصناعات والحرف اليدوية

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مهرجان العسل المصري السابع بحديقة الحرية بالزمالك بحى غرب القاهرة والذي يستمر فى الفترة من 27 - 30 نوفمبر الجارى، وشهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وساشو بودلسنيك سفير سلوفينا بالقاهرة، ومحمد حبيب امين عام اتحاد النحالين العرب.

ومهرجان العسل المصرى السابع مقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارات الصناعة، والزراعة، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد النحالين العرب.

ويشارك فى المهرجان 60عارض من مختلف محافظات مصر والدول العربية، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل ومشتقاته، والزيوت الطبيعية، والتمور، والتوابل .

ويستهدف المهرجان إبراز أعمال تطوير صناعة العسل فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل العسل المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف تطوير الصناعات والحرف اليدوية خاصة فى مجال الغذاء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بطلاب إحدى المدارس الذين حضروا للمهرجان فى رحلة توعية مدرسية للتعرف على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل فى احداث التوازن البيئى، وكيفية بدء مشروع منحل صغير، كما التقى بأعضاء مبادرة وزارة الشباب والرياضة " شباب تقود شباب" المشاركين فى المعرض.

واستعرض محافظ القاهرة خلال جولته أدوات تربية النحل وطرق تعبئة العسل اليدوية والآلية، ونماذج للمناحل التى تعمل بالطاقة الشمسية.

ويشهد المهرجان العديد من الندوات من بينها الذكاء الاصطناعي فى تربية النحل، وطرق النحالة الجيدة لإنتاج نحل ذو جودة عالية، إلى جانب المسابقات، وتوزيع جوائز عديدة للجماهير.



محافظ القاهرة يتفقد مهرجان العسل المصري السابع



محافظ القاهرة مهبرجان العسل المصري السابع



المحافظ مع الطلبه