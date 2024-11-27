ماكرون يتسلم تقريرا عن إعادة تشكيل الوجود العسكرى الفرنسى فى أفريقيا

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن جان ماري بوكل، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أفريقيا، سلم الرئيس ماكرون تقريره حول إعادة تشكيل الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا والذي يدعو إلى شراكة متجددة ومشاركة في البناء مع الدول الأفريقية.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن بيان للرئاسة الفرنسية - أن التوصيات تمثل جزءا من الرغبة في تنفيذ شراكة دفاعية متجددة والاستجابة للاحتياجات التي عبر عنها شركاؤنا والمشاركة في بنائها معهم مع الاحترام الكامل لسيادتهم".

وذكرت الصحيفة، أن تقرير بوكل، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشئون التعاون الدولي إبان رئاسة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، تعلق بأربع دول أفريقية تضم قواعد عسكرية فرنسية باستثناء جيبوتي هي: السنغال وكوت ديفوار وتشاد والجابون.

وأضافت أنه خلافا للدول الأخرى التي التقى فيها مع السلطات وممثلي المجتمع المدني، لم يتمكن جان ماري بوكل من السفر إلى داكار وتقديم توصيات بشأن السنغال؛ بسبب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في الأشهر الأخيرة.

وأضافت أنه وفقا للخطة المتصورة من السلطة التنفيذية تخطط فرنسا لخفض قواتها المتمركزة في قواعدها العسكرية.

وأوضحت أن بوكل كان قد أكد في السادس من الشهر الجاري، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي، تخفيض عدد القوات الفرنسية دون الكشف عن أرقام نظرا لسرية البيانات.

وكان مصدران مقربان من السلطة التنفيذية ومصدر عسكري قد صرحوا لوكالة أنباء "فرانس برس" في مطلع فصل الصيف الماضي بأن مشروع الخطة يهدف إلى الاحتفاظ بـ 100 جندي في الجابون (مقابل 350 حاليا)،وكذلك الأمر في السنغال (مقابل 350) وكوت ديفوار ( مقابل 600 سابقا) بالإضافة إلى حوالي 300 جندي في تشاد (مقابل 1000).