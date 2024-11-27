اليوم السابع
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لمدة 43 يوما.. الأقباط الأرثوذكس يواصلون صوم الميلاد المجيد.. تفاصيل

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:00 ص
لمدة 43 يوما.. الأقباط الأرثوذكس يواصلون صوم الميلاد المجيد.. تفاصيل الكنيسة الأرثوذكسية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يواصل الأقباط الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد والذى يستمر لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير، وتعبر مدة الصوم عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى.
- 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد من الدرجة الثانية أى تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الميلاد

صوم الميلاد فى الكنيسه



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