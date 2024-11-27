قلق كندى بسبب قرار ترامب فرض تعريفات جمركية على الصادرات إلى أمريكا

أ ش أ

قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الكندية فرانسوا ليجولت، "إن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات من شأنه أن يشكل خطرًا كبيرًا على اقتصاد كيبيك وكندا".



وأضاف ليجولت - في تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا والمكسيك - أنه سيوقع على أمر تنفيذي ليصبح قانونًا في أول يوم له في منصبه في 20 يناير 2025، مشيرًا إلى مخاوفه بشأن الهجرة غير الشرعية والمخدرات غير المشروعة، وخاصة الفنتانيل، التي تتسرب إلى الحدود الأمريكية.



ويشير رد الفعل السريع من ليجولت إلى أنه يأخذ التهديد على محمل الجد، مؤكدًا أن المقاطعة يجب أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب التأثيرات على صادرات كيبيك، ومن أهمها الطائرات والوقود المعدني والمعادن إلى الولايات المتحدة، بإجمالي صادرات بلغت في أغسطس 2024، سبعة مليارات دولار.



وكتب ليجولت، عبر منصة "إكس"، "يجب أن تكون سلامة الحدود أولوية الحكومة الفيدرالية.. أعرض التعاون الكامل من حكومة كيبيك لرئيس الوزراء ترودو".. وردد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الرئيسية دوج فورد تعليقات ليجولت، قائلا: "إن مثل هذه التعريفات المرتفعة ستكون مدمرة للعمال والوظائف في كل من كندا والولايات المتحدة".



وفي وقت سابق أمس، طلب رؤساء حكومات المقاطعات الكندية من رئيس الوزراء جستن ترودو عقد اجتماع عاجل لمناقشة قرارات إدارة ترامب القادمة قبل توليه منصبه في العام الجديد.. وقال فورد، الذي يرأس جمعية رؤساء الوزراء، "إن نظرائه الإقليميين يريدون مقابلة رئيس الوزراء وجهاً لوجه لمناقشة ليس فقط أمن الحدود، ولكن أيضا التجارة وسلاسل التوريد عبر الحدود".