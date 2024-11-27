الرئيسية تقارير مصرية قرار حكومى جديد لرئيس الوزراء.. تعرف عليه الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 06:16 م رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باستثناء المهندسين والكيميائيين والفنيون بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من تطبيق قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج. المهندسون والكيميائيون شركات مياه الشرب والصرف الصحي مدد الإعارات والإجازات العمل بالخارج اليوم السابع بلس قرارات مجلس الوزراء قرارات رئيس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء تصريحات مدبولى مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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