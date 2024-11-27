قرار حكومى جديد لرئيس الوزراء.. تعرف عليه

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باستثناء المهندسين والكيميائيين والفنيون بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من تطبيق قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.