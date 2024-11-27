قرار حكومى بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باستبدال نص البند أولاً من المادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

ويستبدل النص بممثل عن كل من وزارات الدفاع والتخطيط والداخلية والتضامن والمالية والخارجية والعدل والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باستثناء المهندسون والكيميائيون والفنيون بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من تطبيق قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

