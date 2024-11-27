اليوم السابع
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قبل أقل من ساعتين لوقف إطلاق النار.. حزب الله يستهدف مقر قائد سلاح الجو الإسرائيلى

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 02:21 ص
قبل أقل من ساعتين لوقف إطلاق النار.. حزب الله يستهدف مقر قائد سلاح الجو الإسرائيلى حزب الله - أرشيفية
وكالات

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أعلنت غرفة عمليات حزب الله، مسؤولية الحزب عن استهداف مقر إقامة قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومار بار في تل أبيب، بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية.

وقال "حزب الله" في بيان نشره الثلاثاء عبر قناته على "تلجرام": "تعلن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، أن أحد الأهداف العسكرية الحساسة التي تم استهدافها بتاريخ 18-11-2024 في مدينة تل أبيب، كان مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو الإسرائيلي اللواء تومار بار".

وأشار البيان إلى أن الاستهداف تم "بسرب من المسيرات الانقضاصية النوعية، وقد حققت العملية أهدافها بدقة، وسط فرض قيود مشددة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادثة".

وفي بيان آخر، قال الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وردا على استهداف العاصمة بيروت والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين، وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك ‏يا نصر الله، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية، مساء يوم الثلاثاء 26-11-204، هجوما جويا بأسراب من الطائرات المسيرة النوعية، على مجموعة من الأهداف العسكرية الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها، وحققت العملية أهدافها".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى الإسرائيليين، معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

 

 







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