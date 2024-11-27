فريق ترامب يدرس إجراء مفاوضات مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب يسعى لتطوير العلاقات مع كوريا الشمالية وكان قد حاول إرساءها خلال ولايته الأولى.

وحسب المصادر، فإن مناقشة السياسات المستقبلية لا تزال مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن.

يذكر أن دونالد ترامب قد عقد 3 لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونه خلال ولايته الرئاسية بين 2017 و2021، أصبح أول رئيس أمريكي يلتقي بزعيم كوريا الشمالية.

لكن اللقاءات بين ترامب وكيم جونغ أون لم تؤد إلى أي نتائج، حيث كانت واشنطن تطالب كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي وتفكيك ترسانتها النووية، بينما كانت بيونغ يانغ تطالب برفع العقوبات.

ولم تكن هناك أي اتصالات بين الجانبين خلال ولاية الرئيس جو بايدن، حيث لم تستجب كوريا الشمالية لدعوة بايدن إلى التفاوض دون أي شروط مسبقة.