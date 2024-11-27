فرص عمل لذوى الهمم فى جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

كتبت آية دعبس

استقبلت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، ذوي الهمم الباحثين عن فرص عمل، حيث وفرت المديرية فرص عمل لائقة لهم بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها التي تبذلها لتنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع بالمحافظات، من خلال تنفيذ خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، والتشديد على استيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5 % من إجمالى عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن.

وأوضحت وفاء نجاح مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء، أنه تم توفير 15 فرصة عمل لذوى الهمم بفندق بمدينة شرم الشيخ، وتم تسليم العقود بمقر ديوان عام المديرية، مضيفة أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة.