غدا أخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج.. مراجعة بيانات المتقدمين والتأكد من صحتها.. وإجراء القرعة الاليكترونية لإعلان الفائزين بالتأشيرات منتصف ديسمبر المقبل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، على تيسير كافة الإجراءات الخاصة لتقديم أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم 1446هـ - 2025م حيث غدا الخميس 28 فبراير 2024 أخر موعد لتلقى الطلبات حيث يتقدم الشخص الراغب في أداء الحج بطلب إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسجل بعضويتها وتقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج وإرسالها إلى مديرية التضامن التابعة لها لتسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي مشرف لكل 46 حاجًا، وأن من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات ، كما من بين الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا

وعقب انتهاء موعد تلقى طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية لأداء فريضة الحج هذا الموسم سيتم مراجعة كافة البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل اجراء القرعة الاليكترونية لاختيار الفائزين خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل .

على جانب أخر اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للراغبين فى أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت فى صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفى حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولى مديرية التضامن الاجتماعى المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.