عضو "ابدأ": نجحنا فى توطين 23 صناعة وقللنا الفاتورة الاستيرادية ووفرنا فرص عمل

كتب الأمير نصرى

تحدث رباب موسى عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن توطين 23 صناعة فى مصر، قائلة: "المبادرة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير المنتج الذى يتم استيراده من الخارج وتوفير العملة الصعبة".

وأضافت رباب موسى، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى، انه من خلال المبادرة يتم جلب المستثمر الأجنبى صاحب المنتج لمصر وعقد شراكة معه ومع رجال أعمال مصريين حتى يتم تصنيع المنتج الخاص به فى مصر، ليعمل على نقل التكنولوجيا الخاصة به لمصر بشكل كامل، ويكون شريك معنا، حتى لا نستورد المنتج ويكون لدينا فاتورة استيرادية، وتوفير فرص عمل، وتوفير عملة صعبة".

أوضحت رباب موسى لدينا معايير معينة للدخول فى شراكة مع مستثمرين أجانب لتوطين الصناعة، وهى زيادة المكون المحلى، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص عمل كثيرة، وتدريب العمالة على التكنولوجيا الجديدة التى أجلبها من الخارج".