سماع دوى إطلاق نار ورشقات صاروخية وحزب الله يقصف أهداف عسكرية حساسة فى تل أبيب

الأمير نصري

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بسماع دوى إطلاق نار ورشقات صاروخية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

كما أعلن حزب الله قصف عدد من الأهداف العسكرية الحساسة فى تل أبيب وضواحيها.