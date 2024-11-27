الرئيسية أخبار عاجلة سماع دوى إطلاق نار ورشقات صاروخية وحزب الله يقصف أهداف عسكرية حساسة فى تل أبيب الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:55 ص حزب الله يقصف أهداف عسكرية حساسة فى تل أبيب الأمير نصري مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بسماع دوى إطلاق نار ورشقات صاروخية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. كما أعلن حزب الله قصف عدد من الأهداف العسكرية الحساسة فى تل أبيب وضواحيها. دوى إطلاق نار رشقات صاروخية وقف إطلاق النار حزب الله إسرائيل مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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