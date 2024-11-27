روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بسبب اتهامات بالتجسس.. ولندن ترد

كتبت : نهال أبو السعود

قالت روسيا إنها طردت دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس المزعوم مع تصاعد التوترات بين لندن وموسكو بعد استخدام أوكرانيا مؤخرا لأسلحة بريطانية لشن هجمات أعمق في روسيا.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تحرك بناء على وثائق تتهم دبلوماسيا بريطانيا بالانخراط في أنشطة استطلاعية وتخريبية تهدد أمن البلاد"، وقال أن الدبلوماسي البريطاني "قدم عمدًا معلومات كاذبة عند التقدم بطلب الدخول إلى روسيا، وبالتالي انتهاك القانون الروسي وذكرت وسائل الإعلام الروسية أنه حصل على مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الدبلوماسي البريطاني، الذي انتشرت صورته في نشرات الأخبار التلفزيونية الروسية، كان بديلا لأحد الدبلوماسيين البريطانيين الستة الذين طردوا في أغسطس، أيضا بسبب اتهامات بالتجسس. وقالت وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث في ذلك الوقت إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت السفير البريطاني في موسكو، نايجل كيسي ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية البريطانية.

في الوقت نفسه، رفضت داونينج ستريت مزاعم روسيا التي وصفتها بانها "لا أساس لها" بأن الدبلوماسي البريطاني المطرود في موسكو كان جاسوسًا، وقال متحدث باسم كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا: "لنكن واضحين، نحن ندحض هذه المزاعم. إنها لا أساس لها. نحن الآن نفكر في ردنا"

توترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا الأسبوع الماضي بعد أن وافقت بريطانيا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو على أهداف داخل روسيا. جاء الضوء الأخضر بعد أيام من موافقة جو بايدن، الرئيس الأمريكي، على القيام بنفس الشيء بالنسبة لسلاح أتاكمس الأمريكي بعيد المدى المماثل.

وقد اتخذ قرار الموافقة على الضربات ردا على نشر أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وهو ما حذر منه مسؤولون بريطانيون وأمريكيون باعتباره تصعيدا كبيرا للصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين استخدمت كييف صواريخ ستورم شادو لضرب مقر القيادة في قرية مارينو في منطقة كورسك، ومنذ بدء الحرب في اوكرانيا انخرطت المملكة المتحدة وروسيا بشكل دوري في عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين، مما يعكس العلاقات المتوترة.

في مايو، طردت بريطانيا ملحقا عسكريا روسيا كبيرا، متهمة إياه بالعمل كضابط استخبارات عسكرية غير معلن. وفي رد انتقامي، أمرت موسكو الملحق العسكري البريطاني بمغادرة روسيا.