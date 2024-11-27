رئيس الصين: فلسطين هى جوهر قضية الشرق الأوسط وتتعلق بالعدالة والإنصاف الدوليين

/أ ش أ

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن قضية فلسطين هي جوهر قضية الشرق الأوسط وتتعلق بالعدالة والإنصاف الدوليين، مضيفا أن المهمة الملحة تكمن في التنفيذ الشامل والفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن وتخفيف حدة الوضع الإقليمي .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الصيني خلال اجتماع أممي ، عقد احتفالا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - حيث أكد شي أن المخرج الأساسي هو تنفيذ حل الدولتين، وتعزيز التسوية السياسية لقضية فلسطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وحقه في الوجود، وحقه في العودة .

وأكد شي أيضا أن الصين طالما كانت داعما قويا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، ودعمت دائما جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تعزيز الوحدة، وتنفيذ إعلان بكين بشأن إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لتحقيق المصالحة الداخلية مضيفا أن الصين تدعم بقوة فلسطين في أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وتدعم عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية .

وأضاف أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الحرب ووقف القتل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإعادة قضية فلسطين إلى المسار الصحيح لحل الدولتين لتحقيق حل شامل وعادل ودائم بأسرع وقت.