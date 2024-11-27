رئيسة المكسيك: سنرد إذا نفذ ترامب اقتراحه بفرض رسوم جمركية

وكالات

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الأربعاء، أن المكسيك سترد إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اقتراحه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من المكسيك، وهي الخطوة التي حذرت حكومتها من أنها قد تؤدي إلى تدمير 400 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي، أنه "إذا كانت هناك تعريفات جمركية أميركية، فإن المكسيك سترفع التعريفات أيضاً" وذلك في أوضح تصريح لها بأن البلاد تستعد لتدابير تجارية انتقامية ضد شريكها التجاري الأول.

ودعا وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، الذي تحدث إلى جانب شينباوم، إلى المزيد من التعاون والتكامل الإقليمي بدلاً من "حرب ضرائب الاستيراد الانتقامية".

وقال إبرارد عن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب، والتي يبدو أنها "تنتهك اتفاقية التجارة" بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إنها "طلقة في القدم".

وأطلق ترمب تهديداته، الاثنين، عبر منشورين على منصة "تروث سوشال"، إذ أعرب عن استيائه من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على الرغم من أن عمليات احتجاز المهاجرين على الحدود الجنوبية كانت قريبة من أدنى مستوياتها خلال 4 سنوات.

وكتب ترمب: "في 20 يناير، كواحد من أول أوامري التنفيذية، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى حدودنا المفتوحة بشكل سخيف".