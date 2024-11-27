ذكرى ميلاد رائد علم الأعصاب تشارلز شرينجتون الحاصل على نوبل.. محطاته العلمية

كتبت فاطمة ياسر

وُلِد تشارلز شيرنجتون في السابع والعشرين من نوفمبر عام 1857 في إزلنجتون بلندن، ويعد واحدا من أهم العلماء في مجالات الفزيولوجيا العصبية وعلم الأنسجة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض، وذلك وفقا لموقعي nobelprize و physoc.

محطات في حياة العالم تشارلز شيرنجتون، ومنها:

-ولد في إزلنجتون بالعاصمة البريطانية لندن في 27 نوفمبر 1857.

-كان محبا للفن مثل أبيه الذي كان مهتماً بفن مدرسة نورويتش الفنية الإنجليزية.

-حصل على عضوية كلية الجراحين الملكية في 4 أغسطس 1884، وفي سنة 1885 حصل على الدرجة الأولى في العلوم الطبيعية مع درجة التميز، وفي السنة ذاتها حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة كامبردج، ثم حصل سنة 1886 على رخصة الكلية الملكية للأطباء.

-في سنة 1881 عقد المؤتمر الطبي الدولي السابع في لندن، وكان هذا المؤتمر هو بداية اهتمام له بالأبحاث في مجال الأعصاب، بعد أن شهد جدلاً علمياً عن وظائف القشرة المخية بين اثنين من العلماء البارزين المشاركين في المؤتمر.

-في سنة 1891 عين مشرفاً على معهد “براون” للأبحاث الفسيولوجية والباثولوجية المتقدمة بجامعة لندن، وهو مركز مختص بدراسة علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض في كل من الإنسان والحيوان.

-سعي منذ سنة 1895 للعمل بجامعة أكسفورد، ولكن ذلك لم يتحقق إلا سنة 1913، عندما عرضت جامعة أكسفورد عليه منصب أستاذ وينفليت لعلم وظائف الأعضاء.

- وقف شيرنغتون مدافعاً عن حق النساء في الالتحاق بمدرسة الطب بجامعة أكسفورد، ثم حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1932” في علم الأعصاب.

-و حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من 22 جامعة هي جامعات أكسفورد وباريس ومانشستر وستراسبورغ ولوفان وأوبسالا وليون وبودابست وأثينا ولندن وتورنتو وهارفارد ودبلن وإدنبرة ومونتريال وليفربول وبروكسل وشيفلد وبرن وبيرمنغهام وجامعة غلاسكو وجامعة ويلز.