حصاد الوزارات.. وزارة التضامن: غدا غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الإسكان: بدء تلقى طلبات زيادة مساحة البناء بأسطح المدن الجديدة بحد أقصى 75%

وزارة التضامن: غدا غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025

وزارة التعليم تدعم معلمى المدارس الخاصة بإلزام المنشآت منحهم "الأدنى للأجور"

التعليم العالى: تصنيع السيارة الكهربائية المصرية يعزز ربط البحث العلمى بالصناعة

وزارة الصحة: الأنفلونزا تسبب من 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا

الصحة: مصر تنقل تجربتها فى القضاء على فيروس سى لـ40 دولة عربية وأوروبية

الإسكان: بيع 90 ألف كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 خلال 24 ساعة

وزير العمل يستجيب لطلب مواطن من ذوى الهمم بتوفير فرصة عمل

وزارة التضامن تشارك بمنتجات يدوية وتراثية فى معرض منظمة المرأة العربية

وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات نوفمبر 2024 لأصحاب البطاقات