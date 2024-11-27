اليوم السابع
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حزب الله: تدمير 59 دبابة ميركافا ومقتل 130 جنديا وضابطا منذ بدء التقدم البرى

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 09:38 م
حزب الله: تدمير 59 دبابة ميركافا ومقتل 130 جنديا وضابطا منذ بدء التقدم البرى تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية
إبراهيم حسان

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أعلن حزب الله اللبناني، إسقاط 6 مسيرات من طراز هرمز 450 ومسيرتين من طراز هرمز 900 ومروحية كوادكوبتر إسرائيلية، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف حزب الله، أنه استطاع تدمير 59 دبابة ميركافا و11 جرافة عسكرية وآليتى هامر ومدرعتين وناقلتى جند إسرائيلية منذ بدء التقدم البرى داخل الأراضى اللبنانية.

تابع حزب الله، أنه جرى مقتل أكثر من 130 جنديا وضابطا إسرائيليا وإصابة أكثر من 1250 آخرين منذ بدء التقدم البرى داخل الأراضى اللبنانية، مستكملا: "استخدمنا الصواريخ النوعية البالستية والدقيقة والمسيرات الانقضاضية النوعية بعمق 150 كلم داخل الأراضى المحتلة".

وأشار حزب الله، إلى العدو لم ينجح فى إقامة منطقة عسكرية وأمنية عازلة فى الجنوب اللبناني.







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