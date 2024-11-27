جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. غدا في اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. توافق "مصرى – أردنى" على رفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. ودعم "مصرى – قطرى" للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأمن وسيادة لبنان".
اقرأ فى العدد أيضا..
- وقف إطلاق النار فى لبنان.. خطوة على طريق استعادة الاستقرار
- وزير التعليم العالى: تدشين المدينة الطبية بجامعة عني شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه
- بيع 90 ألف كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5" خلال 24 ساعة
- "التعليم" تؤكد خصم درجات من الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب
- نائب رئيس اتحاد العمال يقترح تشغيل المصانع المعطلة بنظام الأسهم الشعبية
- صندوق مكافحة وعالج الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائى لحماية طالب المدارس من تعاطى المواد المخدرة
- "الصحة العاملية": إنجازات مصر فى القطاع الصحى يجب نقلها للعالم
- جولة داخل مغسلة المونوريل.. تغسل القطار فى 10 دقائق
- وزير الدفاع يتفقدعددا من الوحدات المخطط اشتراكها بمهام الاتحاد الأفريقي
- اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة