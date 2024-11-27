اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. غدا في اليوم السابع

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 07:11 م
جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. غدا في اليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. توافق "مصرى – أردنى" على رفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. ودعم "مصرى – قطرى" للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأمن وسيادة لبنان".

 

اقرأ فى العدد أيضا..
 

- وقف إطلاق النار فى لبنان.. خطوة على طريق استعادة الاستقرار

- وزير التعليم العالى: تدشين المدينة الطبية بجامعة عني شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه
 

- بيع 90 ألف كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5" خلال 24 ساعة

- "التعليم" تؤكد خصم درجات من الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب
 

- نائب رئيس اتحاد العمال يقترح تشغيل المصانع المعطلة بنظام الأسهم الشعبية

- صندوق مكافحة وعالج الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائى لحماية طالب المدارس من تعاطى المواد المخدرة
 

- "الصحة العاملية": إنجازات مصر فى القطاع الصحى يجب نقلها للعالم

- جولة داخل مغسلة المونوريل.. تغسل القطار فى 10 دقائق
 

- وزير الدفاع يتفقدعددا من الوحدات المخطط اشتراكها بمهام الاتحاد الأفريقي

- اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج
 

p.1
 

 

 







اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

عبد الفتاح السيسى

اخبار السيسى

أخبار عاجلة

دعم فلسطين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة