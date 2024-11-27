اليوم السابع
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القوات البحرية تواصل البحث عن المفقودين فى حادث غرق مركب سياحى بمرسى علم

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 01:48 م
القوات البحرية تواصل البحث عن المفقودين فى حادث غرق مركب سياحى بمرسى علم القوات البحرية مع أحد الناجين
كتب زكى القاضى

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استكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية، بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى حادث غرق المركب السياحى (سى ستورى)، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأسفرت الجهود عن العثور على عدد ( 9 ) أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم ( 5 ) على قيد الحياة وانتشال ( 4 ) متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين.







القوات البحريه

الجيش المصرى

مرسى علم




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