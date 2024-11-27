الطيار وائل النشار رئيسا للمصرية للمطارات وهشام السعيد رئيسا لـ "AVIT"

كتبت رحاب نبيل

أصدر المهندس أيمن فوزى عرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قراراً بتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، كما أصدر قرارا بتكليف المهندس هشام السعيد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران "AVIT"، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية لكل من الشركتين متمنيا لهما التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التطوير والتحديث بمنظومة المطارات المصرية.

وقدم المهندس أيمن عرب الشكر لكل من الطيار أحمد منصور والمهندس احمد عبد الحميد خلال فترة توليهما رئاسة الشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران " AVIT"، مشيدا بما بذلاه من عطاء وإخلاص وتفان طوال مدة توليهما مسؤولية إدارة الشركتين، متمنيا لهما مزيدا من النجاح والتوفيق والسداد في مسيرتهم القادمة.