الرئيس الفلسطينى يقرر تولى رئيس المجلس الوطنى مهام الرئاسة حال شغور المنصب

وكالات

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس الدولة حال شغور المنصب لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وقال في الإعلان الدستوري أنه جاء إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين. وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".