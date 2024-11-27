الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق مواقف التطورات بالأراضى الفلسطينية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخرا في الرياض.



الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق المواقف المرتبطة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية (1)



الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق المواقف المرتبطة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية (2)



الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق المواقف المرتبطة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية (3)



الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق المواقف المرتبطة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية (4)



الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق المواقف المرتبطة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية (5)



الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق المواقف المرتبطة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية (6)



الرئيس السيسى وعاهل الأردن يبحثان جهود تنسيق المواقف المرتبطة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية (7)