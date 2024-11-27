الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة نوفايا إيلينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" إن وحدات من قوات مجموعة "المركز"، نتيجة للعمليات الناجحة، حررت بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات 10 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، خسر العدو ما يصل إلى 415 جنديًا وسبع مركبات".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية في Enclave-N وأربعة مستودعات للذخيرة".

وتابع بيان الوزارة قائلا إن "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة الميدانية".

وأضافت أن"واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم ثلاث هجمات مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، وعدد من المدافع".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 144" كما أن ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 54 طائرة دون طيار".