الحكومة الهندية توافق على إنشاء مشروعين للطاقة الكهرومائية

أ ش أ

أعلنت الحكومة الهندية، إنشاء مشروعين للطاقة الكهرومائية في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، بتكلفة تقدر بحوالي 36.89 مليار روبية (437.6 مليون دولار).

وقالت منصة بلاتس الدولية لأبحاث الطاقة، إنه من المتوقع أن تولد المحطات إجمالي حوالي 1.8 مليار وحدة من الطاقة.

وذكرت المنصة أن الحكومة وافقت على بناء مشروع "هيو" للطاقة الكهرومائية في منطقة "شي يومي" بولاية أروناتشال براديش والذي يضم ثلاث محطات بقدرة 80 ميجاوات بقدرة مركبة تبلغ 240 ميجاوات ومن المتوقع أن ينتج مليار وحدة من الطاقة.

كما وافقت أيضًا على إنشاء مشروع تاتو-1 للطاقة الكهرومائية في منطقة شي يومي بولاية أروناشال براديش بقدرة مركبة تبلغ 186 ميجاوات، ويضم ثلاث محطات بقدرة 62 ميجاوات ومن المتوقع أن ينتج 802 مليون وحدة من الطاقة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كلا المشروعين خلال 50 شهرًا.