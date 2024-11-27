التحالف الوطنى يوقع برتوكول تعاون مع "الرعاية الصحية" لتطوير خدمات الهيئة

كتبت إسراء بدر

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، بهدف دعم المشروعات التنموية وتحسين الخدمات الصحية في البلاد.

جاء ذلك على هامش الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية الذي عقد تحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن هذا التعاون المشترك يعزز أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي ويساهم في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود كافة القطاعات لتحقيق التنمية المنشودة.



جانب من توقيع مذكرة التفاهم

وفي سياق متصل، شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطني، ومستشفى الناس، لتعزيز الابتكار في تداخلات أمراض القلب والجهاز الهضمي، وقعها عن الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، ووقعها عن مستشفى الناس الدكتور أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية.

وأشاد الدكتور أيمن عباس بأهمية هذا التعاون في دعم تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تفعيل دوره الحيوي في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وتحسين جودة حياة المواطنين.