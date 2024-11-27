اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون: ترامب لم يوقع بعد على بروتوكولات انتقال السلطة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 01:04 ص
البنتاجون: ترامب لم يوقع بعد على بروتوكولات انتقال السلطة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب
أ ش أ

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لم يوقع بعد على بروتوكولات متعلقة بانتقال السلطة.


وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، الثلاثاء، أن ترامب - الذي سيؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل - لم يوقع بعد على مجموعة من مستندات الانتقال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الأمر الذي تسبب في منع المسؤولين الأمريكيين العاملين في حوالي 15 إدارة، بما في ذلك وزارات الخارجية والخزانة والطاقة، وغيرها، من تقديم الإحاطات لفريقه القادم.


وأشارت القناة إلى أنه قد تعني هذه الوضعية غير المعتادة، من وجود بعض العوائق في بعض العمليات الحكومية.







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