البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء ومارمينا إسبيكو

كتبت - بتول عصام

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء ومارمينا إسبيكو، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الثلاثاء حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة الأرثوذكسية والإرشاد الكنسي التابع لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، والذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "صانعي السلام" بحضورالأنبا مكسيموس الأسقف العام للقطاع.