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إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى: الجيش لا ينوى تقليص قواته فى لبنان هذه الفترة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 08:05 م
إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى: الجيش لا ينوى تقليص قواته فى لبنان هذه الفترة جيش الاحتلال الإسرائيلي
إبراهيم حسان

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قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات لن تتراجع في هذه المرحلة إلى الخطوط الخلفية وستواصل العمل في نفس المناطق، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش لا ينوي تقليص قواته في لبنان في هذه الفترة.







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