إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى: الجيش لا ينوى تقليص قواته فى لبنان هذه الفترة

إبراهيم حسان

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات لن تتراجع في هذه المرحلة إلى الخطوط الخلفية وستواصل العمل في نفس المناطق، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش لا ينوي تقليص قواته في لبنان في هذه الفترة.