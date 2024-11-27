أكبر سوق فى جنوب القاهرة.. 7 معلومات عن سوق 15 مايو الجديد

كتب سيد الخلفاوى

يعد سوق 15 مايو الجديد من أكبر الأسواق التى تم إنشاؤها جنوب القاهرة، وهو سوق مخصص لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك والمواد الغذائية، على غرار سوق العبور للخضار والفاكهة والأسماك، ويضم السوق 979 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من 6م2 حتى 49 م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف (جمالون) بمسطح 5910 م٢ للاستخدام للأنشطة المختلفة مثل المعارض الموسمية، والمعارض الدائمة

وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن السوق.