أخبار × 24 ساعة.. مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030

إعداد محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة العمل: نجاح مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بـ6 شركات بالإسكندرية

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادم بعنوان "الحياء خير كله"

وزير الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وزير الصحة: مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030

نائب رئيس الوزراء: الرئيس قدم دعما لا محدودا لمنظومة التأمين الصحى الشامل

أحمد الجيوشي قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى

وزير الصحة: مصر حققت إنجازًا غير مسبوق فى القضاء على فيروس سي بشهادة دولية

التنمية المحلية: تدريب 1988 عاملا فى ملف التصالح على مخالفات البناء

وزير النقل: إنشاء محطة سكة حديد بأبو سمبل لتبادل الخدمة مع السودان

وزيرة البيئة: تم إزالة بقعة الزيت فى حادث سفينة القصير ومسحنا جميع الشواطئ

وزارة التضامن تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولى للصناعة

وزير التعليم: نستهدف الوصول بالمدارس المصرية اليابانية لأكثر من 100 مدرسة