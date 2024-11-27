اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030 الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة العمل: نجاح مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بـ6 شركات بالإسكندرية

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادم بعنوان "الحياء خير كله"

وزير الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وزير الصحة: مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030

نائب رئيس الوزراء: الرئيس قدم دعما لا محدودا لمنظومة التأمين الصحى الشامل

أحمد الجيوشي قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى

وزير الصحة: مصر حققت إنجازًا غير مسبوق فى القضاء على فيروس سي بشهادة دولية

التنمية المحلية: تدريب 1988 عاملا فى ملف التصالح على مخالفات البناء

وزير النقل: إنشاء محطة سكة حديد بأبو سمبل لتبادل الخدمة مع السودان

وزيرة البيئة: تم إزالة بقعة الزيت فى حادث سفينة القصير ومسحنا جميع الشواطئ

وزارة التضامن تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولى للصناعة

وزير التعليم: نستهدف الوصول بالمدارس المصرية اليابانية لأكثر من 100 مدرسة







الصحة

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية

خالد عبد الغفار




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