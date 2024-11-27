أخبار × 24 ساعة.. مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة العمل: نجاح مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بـ6 شركات بالإسكندرية
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادم بعنوان "الحياء خير كله"
وزير الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع
وزير الصحة: مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030
نائب رئيس الوزراء: الرئيس قدم دعما لا محدودا لمنظومة التأمين الصحى الشامل
أحمد الجيوشي قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى
وزير الصحة: مصر حققت إنجازًا غير مسبوق فى القضاء على فيروس سي بشهادة دولية
التنمية المحلية: تدريب 1988 عاملا فى ملف التصالح على مخالفات البناء
وزير النقل: إنشاء محطة سكة حديد بأبو سمبل لتبادل الخدمة مع السودان
وزيرة البيئة: تم إزالة بقعة الزيت فى حادث سفينة القصير ومسحنا جميع الشواطئ
وزارة التضامن تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولى للصناعة
وزير التعليم: نستهدف الوصول بالمدارس المصرية اليابانية لأكثر من 100 مدرسة
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