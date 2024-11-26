اليوم السابع
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140 درجة المجموع الكلى لامتحان الترم الأول لطلبة الشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:00 ص
140 درجة المجموع الكلى لامتحان الترم الأول لطلبة الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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تستعد المديريات التعليمية لتقييم طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، ويعد امتحان الفصل الدراسي الأول هو تقييم نصف عاما مخصص له 140 درجة تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان الترم الأول لدرجاته فى الترم الثانى والمخصص له 140 أيضا لتصبح إجمالى مجموع الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي بأكمله 280 درجة، ويعتبر مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية مهم حيث يتاح له الالتحاق بنوعية التعليم بالمرحلة الثانوية سواء ثانوى عام أو فنى أو مدارس متفوقين.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.
https://moe-register.emis.gov.eg/


يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.







استمارة الاعدادية

الحساب الموحد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

عمل استمارة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم استمارة الاعدادية

الحساب المدرسي الموحد

استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل استمارة الاعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

استمارة الاعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي

بيانات التلميذ



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