140 درجة المجموع الكلى لامتحان الترم الأول لطلبة الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

تستعد المديريات التعليمية لتقييم طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، ويعد امتحان الفصل الدراسي الأول هو تقييم نصف عاما مخصص له 140 درجة تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان الترم الأول لدرجاته فى الترم الثانى والمخصص له 140 أيضا لتصبح إجمالى مجموع الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي بأكمله 280 درجة، ويعتبر مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية مهم حيث يتاح له الالتحاق بنوعية التعليم بالمرحلة الثانوية سواء ثانوى عام أو فنى أو مدارس متفوقين.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.

https://moe-register.emis.gov.eg/



يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.