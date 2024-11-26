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وسائل إعلام إسرائيلية: وقف إطلاق النار فى لبنان يدخل حيز التنفيذ غدا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:53 م
وسائل إعلام إسرائيلية: وقف إطلاق النار فى لبنان يدخل حيز التنفيذ غدا أثار القصف الإسرائيلي على لبنان
كتب سمير حسنى

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ غدا.







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