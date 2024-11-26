الرئيسية أخبار عاجلة وسائل إعلام إسرائيلية: وقف إطلاق النار فى لبنان يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:53 م أثار القصف الإسرائيلي على لبنان كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ غدا. لبنان العدوان الإسرائيلي على لبنان وقف الحرب على لبنان الاحتلال اليوم السابع بلس وقف إطلاق النار وقف النار حرب لبنان مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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