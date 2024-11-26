وزيرة الدفاع الإسبانية تحذر من تصعيد خطورة استمرار حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

نددت وزيرة الدفاع الإسبانية ، مارجريتا روبلز، بوجود تصدعات بالفعل في الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا، وأن بعض الدول، المجر برئاسة فيكتور أوربان، تدعو علنًا إلى "إنهاء الحرب بأي ثمن"، محذرة من أن ذلك سيؤدى إلى تصعيد الخطورة، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.



وكشفت الوزيرة عن المناظرة التي أجرتها مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل، وهي الأولى بعد فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية، وبعد التأكيد على أن جميع الحلفاء ينتظرون الموقف الذي سيتبناه الرئيس المنتخب للولايات المتحدة في مواجهة الحرب التي تجاوزت بالفعل 1000 يوم، أصر على أن "بوتين هو المسؤول الوحيد"، مضيفا أنه مع لقد أصبح دخول القوات الكورية الشمالية إلى القتال على الجانب الروسي بمثابة "صراع عالمي".

واعترفت روبلز قائلاً: "أنا قلقة بشأن ما هو قادم"، وأكدت مجدداً الموقف الإسباني المتمثل في الحفاظ على الدعم الثابت لكييف حتى تحقيق "سلام عادل ودائم"، وعلى الرغم من أن روبلز لم تستشهد إلا بالمجر، إلا أن المصادر الدبلوماسية تعترف بأن دول أوروبا الشرقية الأخرى تحافظ على موقف إيجابي تجاه بوتين، وإن كان أكثر دقة.

كما جددت وزارة الخارجية الإسبانية إدانتها للعدوان الروسى على أوكرانيا مؤكدة دعم إسبانيا الغير مشروط لحكومة أوكرانيا مع الجهود الرامية للتصدى لذلك العدوان مع مرور 1000 يوم على بدء الحرب.

وقالت الوزراة فى بيان إن العدوان الروسى الغير قانونى وغير المبرر على أوكرانيا يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة معتبرة أن روسيا انتهكت بشكل مباشر أبسط قواعد القانون الإنسانى .