اليوم السابع
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وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:43 ص
وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية جانب من الاختبارات
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم على 21 وظيفة فى مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل بإحدى المؤسسات السعودية، وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة، برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال كل شهر .

وقالت "الوزارة" أن هذه الاختبارات التي تتم في مقر "الوزارة " القديم بمدينة نصر، يشهدها وفد من الشركة السعودية برئاسة أشرف أسامة، وولاء حلاوة نائب رئيس مجلس الإدارة.


وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة محمد عليان .

وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، تهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم ،ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ،وذلك بهدف تحقيق الاستقرار ، والاستدامة للعامل،وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل .


وأوضحت أن الأجور فى هذه الوظائف الجديدة تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر، ومن مزاياها: عقود عمل سنوية،وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى فى حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية
وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات


 







وزارة العمل

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