اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة النقل والمواصلات: صرف 72 ألف جنيه إعانة لعضو بعد بتر إصبع يده وإصابته بعجز

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:28 م
نقابة النقل والمواصلات: صرف 72 ألف جنيه إعانة لعضو بعد بتر إصبع يده وإصابته بعجز نقابة النقل والمواصلات تسلم عامل تعويض بعد بتر إصبع
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، اليوم السائق أ. ف، عضو اللجنة النقابية بمحافظة قنا، لتسليمه مبلغ 72 ألف جنيه كإعانة بعد تعرضه لحادث مؤسف أدى إلى بتر إصبع يده اليمنى وإصابته بنسبة عجز، وذلك فى إطار حرص النقابة  على دعم أعضائها ومساندتهم فى أصعب الظروف.

 

تأتي هذه المساهمة تأكيدًا على التزام النقابة العامة بدورها في توفير الدعم المادي والمعنوي لكافة العاملين، والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات، متمنين للعضو دوام الصحة والعافية وأن تعينه هذه المساهمة على تخطي محنته.

 

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، أنها ستظل دائمًا العون والسند لكل أعضائها، داعية الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.


 







نقابة النقل والمواصلات

اعانات نقابة النقل والمواصلات

اعانات العجز




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة