نقابة النقل والمواصلات: صرف 72 ألف جنيه إعانة لعضو بعد بتر إصبع يده وإصابته بعجز

كتبت آية دعبس

استقبلت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، اليوم السائق أ. ف، عضو اللجنة النقابية بمحافظة قنا، لتسليمه مبلغ 72 ألف جنيه كإعانة بعد تعرضه لحادث مؤسف أدى إلى بتر إصبع يده اليمنى وإصابته بنسبة عجز، وذلك فى إطار حرص النقابة على دعم أعضائها ومساندتهم فى أصعب الظروف.

تأتي هذه المساهمة تأكيدًا على التزام النقابة العامة بدورها في توفير الدعم المادي والمعنوي لكافة العاملين، والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات، متمنين للعضو دوام الصحة والعافية وأن تعينه هذه المساهمة على تخطي محنته.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، أنها ستظل دائمًا العون والسند لكل أعضائها، داعية الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.



