اليوم السابع
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نتنياهو سيدلى بكلمة في العاشرة ليلا بتوقيت إسرائيل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:15 م
نتنياهو سيدلى بكلمة في العاشرة ليلا بتوقيت إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات

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سيدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكلمة في العاشرة ليلا بتوقيت إسرائيل.

وكانت قد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عند الساعة العاشرة هذه الليلة عن وقف إطلاق النار في لبنان.

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن إنهاء "التفاوض على أي شىء قبل التفاوض على كل شىء".

وأضاف أن المحادثات مستمرة، والرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع "عن كثب" تقدم محادثات وقف إطلاق النار، وهو على تواصل مباشر مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، الذي زار المنطقة خلال الأسبوع الماضي.







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إسرائيل

بنيامين نتنياهو

وقف إطلاق النار

لبنان




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