ميقاتى: المجتمع الدولى مطالب بالعمل سريعا على تنفيذ وقف إطلاق النار فورا

إيمان حنا

اعتبر نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، أن العدوان الإسرائيلى الهستيرى هذا المساء على بيروت ومختلف المناطق اللبنانية والذى يستهدف بشكل خاص المدنيين يؤكد مجددا أن العدو الاسرائيلى لا يقيم وزنا لاى قانون أو اعتبار.

وأضاف أن استهداف بيروت بشكل خاص يثبت حقد العدو عليها بما تمثله من حاضنة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ولكونها أيضا تتحضن العدد الأكبر من النازحين عن مناطق العدوان.

واعتبر ميقاتى، أن المجتمع الدولى مطالب بالعمل سريعا على وقف هذا العدوان وتنفيذ وقف فورى لإطلاق النار، وفق بيان صادر عن الحكومة اللبنانية.