اليوم السابع
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ميدفيديف: العملية الخاصة في أوكرانيا غيرت تكتيكات واستراتيجيات الحرب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:34 ص
ميدفيديف: العملية الخاصة في أوكرانيا غيرت تكتيكات واستراتيجيات الحرب ميدفيديف
أحمد علوى

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الاثنين، إن تقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أكد أن ظهور أنواع جديدة من الأسلحة تسبَّب في تغيير مدافع وتكتيكات واستراتيجيات الحرب.

وأوضح ميدفيديف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "هذا يتعلق في المقام الأول بالطائرات بدون طيار؛ ومع ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق على مجموعة واسعة من المعدات، بما في ذلك الدبابات والطائرات والصواريخ وغيرها من الأسلحة".

وفي السياق ذاته، صرَّح المسؤول الروسي بأن صاروخ "أوريشنيك" الروسي "يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق"، داعيًا أوروبا إلى "التوقف عن الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأضاف ميدفيديف: "تتساءل أوروبا عن الضرر الذي يمكن أن يسببه النظام "أوريشنيك" إذا كان مزودًا برؤوس نووية، وما إذا كان من الممكن إسقاط هذه الصواريخ ومدى سرعة وصولها إلى عواصم العالم القديم"، متابعًا أن "الضرر سيكون بالغًا".







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