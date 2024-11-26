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موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:00 ص
موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بالجامعات والمعاهد 4 يناير موعدا لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد، وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.

وانطلق العام الجامعى 2024/ 2025 يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا.

وعلى جانب آخر، انتهت كليات الجامعات الحكومية من تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم "2025/2024.

 

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.







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موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول




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