موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد

كتب محمد صبحى

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بالجامعات والمعاهد 4 يناير موعدا لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد، وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.

وانطلق العام الجامعى 2024/ 2025 يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا.

وعلى جانب آخر، انتهت كليات الجامعات الحكومية من تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم "2025/2024.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.