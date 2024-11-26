مسؤول فلسطينى: شعبنا يمر بأخطر مرحلة من العدوان مع دخول فصل الشتاء

سمير حسني

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن الشعب الفلسطيني يمر بأخطر مرحلة من مراحل العدوان الإسرائيلي خاصة مع قدوم فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الماضية غرقت آلاف الخيام التي تنتشر في مختلف المناطق بقطاع غزة.

وأضاف الشوا - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الثلاثاء - أن هذه الخيام لا تستطيع الصمود في وجه المطر والبرد والرياح، لافتا إلى أن هذه الخيام مقامة على أراض طينية أو على ساحل بحر غزة؛ حيث إن الأمواج سحبت مساء أمس مئات الخيام وغرقت بشكل كامل.

وحذر من مخاطر عدم توافر مستلزمات الإيواء على حياة السكان وخاصة أن 95% من أبناء الشعب الفلسطيني هم النازحون الذين خرجوا من منازلهم تحت التهديد أو بأوامر الإخلاء القسري الذي فرضه الجيش الإسرائيلي أو بسبب تدمير إسرائيل لمنازلهم وأماكن إيوائهم المختلفة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير ممنهج لخطوط المياه والصرف الصحي وضغط باتجاه أن تكون المنطقة الآمنة الوحيدة الموجودة تكون في منطقة ساحلية التي تشهد دوما انهيارات وسيول وهي منطقة وديان وبالتالي يحدث فيها فيضانات كثيرة مثل منطقة "ملعب اليرموك" التي غرقت بالكامل.

وأوضح الشوا أن هناك جهودا تبذل من المتطوعين والشباب والعائلات من أجل وضع سواتر رملية لمنع تدفق المياه لكنها لن تصمد طويلا في وجه هذه الفيضانات، مؤكدا أن الأمور تزداد سوءًا مع عدم توفير خيام جديدة وأماكن تحميهم.