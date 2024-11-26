مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية يختتم الدورة التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابة بسوهاج وأسيوط

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشارأيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة والتي عُقدَت خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (22) من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة من محافظتي أسيوط وسوهاج، ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية ألقاها المستشارأيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشاررئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم القدرات القانونية للأعضاء المشاركين، كما أكد على أهمية الاطلاع المستمر ومتابعة أحدث التطورات والمستجدات في مجال التشريعات والاتجاهات القضائية؛ بما يمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

وأكد مدير مركز التدريب القضائي على حرص المركز على عقد مثل هذه الدورات التنشيطية بصفة مستمرة؛ وكيفية التصدي للإشكاليات التي قد يواجهها الأعضاء حال مباشرة التحقيقات والمآخذ عليها، من خلال دراسة تطبيقات من الواقع العملي للقضايا، والمشاركة التفاعلية من الحضور؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من برنامج الدورة.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:

- "الأخطاء الشائعة في إجراءات التحقيق والتصرف القضائي – الإشكاليات القضائية المرتبطة بالتحقيق والتصرف" وألقاها المستشارمحمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "قضايا عملية"، وألقتها المستشارة نهى أسامة – نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- " الإشكاليات القضائية والمآخذ القانونية في جرائم المال العام وكيفية التصدي لها"، وألقاها المستشار محمد كمال – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، وألقاها المستشار الدكتورمحمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، وألقاها المستشار حلمي العمدة – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "الأسباب القانونية للحكم بالبراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، ووألقاهاالمستشار أحمد عبد الله – الوكيل لعام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

وشهدت فعَّاليات الختام تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية وفق ما صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.



اثناء الدورة التدريبية



احتتام الدورة



بعد انتهاء الدورة