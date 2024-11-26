مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب: نسعى لإعداد جيل واعى من الأطفال بمبادرة أعرف أكثر

كتب محمد الأحمدى

قالت رهام سلامة مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن المجتمع لابد أن يقدم مستقبلا جيدا للأطفال والأجيال القادمة من خلال توجيههم للتفاعل المباشر، فهناك مبادرة اعرف أكثر وهى مخصصة للأطفال وتطبيق السلوكيات الصحيحة للتربية وكان ذلك من خلال صفحة المرصد على موقع التواصل الاجتماعى.



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية أن هناك طلاب من المدارس المختلفة والفئات العمرية المختلفة وناشدنا وزارة التربية والتعليم فى هذا الأمر من خلال إعداد المعلمين والطلاب معا، ونسعى لإشراك الشباب معا فى هذا الأمر، حتى يكونوا شركاء فى الوعى.



وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.