اليوم السابع
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متحدث الإسكان: 400 مكتب بريد مُجَهز لبيع كراسات الإسكان بمختلف المحافظات

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:31 م
متحدث الإسكان: 400 مكتب بريد مُجَهز لبيع كراسات الإسكان بمختلف المحافظات الإسكان
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن أسبقية استلام وحدات الاسكان الاجتماعي ليس بشراء الكراسات ولكن هناك شروط وأولويات، قائلا: "اللى يشترى النهاردة الكراسة زي اللي يشتري آخر الشهر".

وأشار عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أن هناك 400 مكتب بريد مميكن يقوم ببيع الكراسات حتى آخر يوم تقديم لوحدات سكان لكل المصريين 5 وهو يوم 24 ديسمبر القادم.

وأوضح، أن الاسبقية ليست بالكراسة ولا التقديم وفي نظام أولويات محدد مسبقا في صندوق الاسكان الاجتماعي وذوي الهمم لهم 5% من الوحدات وحتى النهاردة رصدنا بيع 43% ألف كراسة وأكثر من 8 الاف دفع مقدمة جدية الحجز، متابعا: "دائما اولويات التسليم للأكبر سنا ثم الاكثر عددا ثم الأرمل ويعول ومطلق ومطلقة ويعول ثم الأعزب".

واستكمل: "هيبقى في قرعة فلا داعي للتزاحم وصورة التزاحم ايجابية لنجاح مشروع سكن لكل المصريين ولكن احنا موفرين كراسات بعدد ضخم جدا ومكاتب بريد كبيرة وهنلاقي مكاتب في المحافظات وفي المدن الجديدة".
 







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